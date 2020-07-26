Ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Ученые из Гарвардской медицинской школы, узнали причину потери обоняния при инфицировании Covid-19.

Изначально считалось, что аносмия — кратковременная утеря обоняния — является основным и самым ранним неврологическим симптомом коронавируса нового типа. Специалисты предполагали, что вирус поражает клетки в верхней части носа, в результате чего нейроны не передают в мозг сигналы о запахе. Однако новое исследование опровергло такие данные

Как сообщили в статье издания Science Advances, специалисты выяснили, что изменения обоняния связаны не с прямым инфицирование нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток. Они пришли к выводу, что в таком случае человеку не грозит полная потеря обоняния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые создали прибор для мгновенного выявления коронавируса.