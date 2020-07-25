Ученые создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Миниатюрное устройство поможет установить присутствует ли патоген в организме за считанные секунды. Также, он фиксирует и наличие антител.

Речь идет о техническом приспособлении, состоящем из тончайших проводников, покрытых тонким слоем золота. В рамках своих возможностей оно может реагировать на вещества в состоянии газа и менять цвет излучения, которое оно распространяет. В этот момент искусственный интеллект реагирует на реакции устройства и определяет, что находится в крови человека, сдавшего ее на анализ. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

В ходе анализа, устройство смазывают специальным реагентом, чувствительным к COVID-19. Если в веществе, которое следом попадает на детектор, есть следы патогена, меняется цвет излучения. Данное изменение можно легко зафиксировать камерой смартфона.

Изобретение создали ученые из университета Джорджа Вашингтона. В перспективе, подобное устройство позволит фиксировать болезнь и отправлять данные в облачные хранилища, что позволить создавать базы пациентов с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на коронавирус проверили почти 17 тысяч жителей Петербурга.