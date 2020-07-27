Пассажир распылил перцовый баллончик в таксиста и угнал его авто у Ковалевского кладбища

В Ленинградской области совершенно нападение на водителя такси. Мужчина утверждает, что пассажир распылил ему в лицо перцовый баллончик и похитил его машину Chevrolet Cobalt.

Утром 26 июля таксист обратился в полицию по Всеволожскому району. Со слов заявителя, нападение произошло около 7 часов на «Дороге Жизни». Пассажир достал перцовый баллончик у поворота на Ковалевское кладбище. Завладев автомобилем, он скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пассажира разыскивает полиция. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению его личности. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит дело о нападениях на таксистов в безлюдных местах. В разбоях обвиняют четырех уроженцев Узбекистана.