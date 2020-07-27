Пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой

Городская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело против жителя Петербурга, который напился и «заминировал» ЖКХ и дом в Адмиралтейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в девять вечера в воскресенье, 26 июля, в полицию сообщили, что в службу «004» (ЖКХ) позвонил местный житель и угрожал взорвать ЖКХ и дом №55 на Садовой улице.

Во время с разговором с оператором он сообщил свой адрес проживания. Туда и отправились полицейские. Стражи порядка задержали 65-летнего звонившего, который был очень пьян. Его доставили в отделение, однако внятных объяснений он так и не дал.

В отношении него составили протокол и отправили в изолятор. «Заминированные» дома осмотрели, подозрительных предметов обнаружено не было. Разговор мужчины с оператором был записан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за сообщения о «минировании» в Пулково досмотрели самолеты.