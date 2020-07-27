«Равенство-Сервис» выплатило долги по зарплате на 2,2 млн рублей

Перед работниками погасили задолженность по зарплате. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева.

Перед работниками погасили задолженность по зарплате. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева.

Сотрудникам АО «Равенство-Сервис» выплатили долги по зарплате. Компания задолжала им более 2,2 млн рублей.

Исполнение трудового законодательство в организации проверила прокуратура Кировского района. Выяснилось, что 41 сотрудник вовремя не получил деньги за выполненную работу.

Прокуратура внесла в адрес руководителя АО «Равенство-Сервис» представление об устранении нарушения. Организация отреагировала и выплатила нужную сумму.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудникам одной из петербургских компаний более двух месяцев не платили зарплату. Работодатель накопил задолженность на 133 млн рублей. Деньги не получили порядка 700 человек.