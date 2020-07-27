«Мастера по ремонту окон» украли сбережения пенсионерки из Кронштадта

Один из задержанных подозреваемых. Фото: ГУ МВД по СПб

Один из задержанных подозреваемых. Фото: ГУ МВД по СПб

Злоумышленники прикинулись работниками по ремонту окон и проникли в квартиру пожилой петербурженки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, социальная работница, присматривающая за 83-летней жительницей Кронштадта, рассказала о краже из квартиры подопечной.

Все произошло днем 20 июля в доме на улице Юрия Инге. В квартиру пенсионерки постучались двое незнакомцев. Они представились работниками по ремонту окон и зашли в квартиру для «проверки окон». После их ухода хозяйка квартиры проверила сервант, где хранила сбережения, и обнаружила пропажу 50 тысяч рублей. Также у нее пропала 1 тысяча рублей из сумки.

Полиция открыла дело по части 2 статьи 158 УК РФ о краже. Стражи порядка выяснили, что злоумышленники скрылись на белом такси «Киа Рио».

Вскоре правоохранители задержали мужчин, 23 и 39 лет. Один из них приехал из Карачаево-Черкесской Республики, а второй — из Липецкой области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенника, который потребовал за ремонт двух ноутбуков 200 тысяч рублей.