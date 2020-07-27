Школьники угнали иномарку в Зеленогорске, доехали до Петербурга и попали в аварию

Юноша из Курортного района вместе с друзьями угнал автомобиль Lifan, припаркованный на улице Комсомольской.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу, 26 июля 16-летний парень и двое его друзей 14-ти и 15-ти лет поехали на угнанном авто из Зеленогорска в Петербург. Правоохранители заметили компанию, когда те ехали по Невскому проспекту. Экипаж ДПС гнался за ними до Заневского проспекта.

Там автомобиль попал в ДТП, врезавшись в Range Rover. Пострадавших в аварии нет. Малолетнего угонщика сразу же задержали. За подростками приехали родители.

По данным РЕН ТВ, ранее подростка уже ловили за многочисленными нарушениями. В том числе у него есть судимость за угон автомобиля, ему дали условный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажир распылил перцовый баллончик в таксиста и угнал его авто у Ковалевского кладбища.