Каршеринг и «Лада» не поделили перекресток Наставников и Энтузиастов

Лишенный прав водитель каршеринга Nissan Qashqai устроил ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Виновник аварии был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВК». Минувшей ночью на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов столкнулись арендованный Nissan Qashqai и LADA Priora.

По словам очевидцев, каршеринг, в котором ехала компания молодых людей, пролетел на красный, а отечественная легковушка в это время шла на разворот «под стрелку».

В итоге 70-летний водитель водитель ВАЗа, у которого стаж вождения 40 лет, получил ушибы средней тяжести. А его пассажирку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Водитель и пассажиры каршеринга не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники угнали иномарку в Зеленогорске, доехали до Петербурга и попали в аварию.