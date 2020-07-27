Школьница отравилась таблетками в Гатчине, ее не смогли спасти

Правоохранители в Ленобласти открыли уголовное дело после смерти 15-летней девушки из Гатчины.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», вчера ночью, 26 июля, мать школьницы вызвала скорую помощь в квартиру дома на проспекте 25-го Октября. На месте медики выяснили, что девятиклассница съела горсть успокоительных таблеток.

Девушку с отравлением госпитализировали в Центральную районную больницу в Тосно. Несмотря на усилия врачей, которые пытались спасти несовершеннолетнюю, она скончалась примерно в два часа дня.

Школьницу воспитывала одна мать, семья на учете не состоит.

Сейчас полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ. Следователи проверят личные вещи девочки: мобильный телефон, ноутбук, две записные книжки, а также аптечку с таблетками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьница, отравившаяся алкоголем, сбежала из больницы.