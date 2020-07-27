Средний чек в «Ленте» за полгода выросла на 12,6%

За первое полугодие 2020 года сеть гипермаркетов «Лента» открыла в Петербурге три новых магазина. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выручка «Ленты» выросла на 9,6% до 213,4 млрд рублей. При этом коммерческие, общехозяйственные и административные расходы напротив сократились.

Рентабельность по EBITDA за первые шесть месяцев этого года увеличилась до 10,17%. Рост составил 207 б.п. или 26% год к году.

Средний чек в магазинах «Ленты» увеличился на 12,6% и составил 1 тыс. 102 рубля. Положительная динамика также наблюдается в сегменте онлайн-продаж. Показатель вырос на 324% год к году и составил 1,9 млрд рублей.

«Объем продаж товаров под частными торговыми марками продолжил расти и в настоящее время его доля в общей выручке превысила 14%», — сообщили в «Ленте».

Как отметил генеральный директор «Ленты» Герман Тинга, долгосрочный эффект от воздействия коронавируса на покупательское поведение пока неизвестен, однако позиции «Ленты» можно назвать хорошими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Лента» меняет юридический адрес с Кипра на Россию.