В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о повторном инфицировании ребенка COVID-19

Пока что, достоверно точно неизвестно, можно ли заболеть коронавирусной инфекцией второй раз.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу поспешили опровергнуть новость о том, что 4-летний ребенок после выздоровления снова оказался заражен коронавирусом.

В ведомстве подчеркнули, что в мире официально случаи якобы повторного поражения патогеном пока не объяснены детально и подробно. Из-за этого нельзя утверждать, что подобное возможно. Однако, при появлении подозрений следует максимально подробно изучать каждый конкретный случай.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете врачи выявили якобы повторное заражение у 4-летнего мальчика. В стационар он поступил месяц назад и получал необходимое лечение. Позднее, тесты стали показывать отрицательный результат, что говорило о победе над болезнью. Однако, еще один анализ вновь показал наличие вируса в организме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 4-летний ребенок мог снова заразиться коронавирусом.