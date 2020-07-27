В Минпросвещение рассказали о формате нового учебного года

Обучение будет организовано в очном формате. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Обучение будет организовано в очном формате. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Учебный год в школах России пройдет в традиционном очном формате. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга 27 июля.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дети пойдут в школу с 1 сентября. Главным изменением станет усиление мер эпидемиологической безопасности. Школам придется работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Власти намерены использовать опыт проведения ЕГЭ. Кравцов подчеркнул, что вспышек заражения коронавирусом в ходе экзаменов зафиксировано не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вузы могут перенести учебный год на срок до двух месяцев. Такой сценарий вероятен, если наступит вторая волна коронавируса.