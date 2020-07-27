В Минпросвещение рассказали о формате нового учебного года

В Минпросвещение рассказали о формате нового учебного года
Обучение будет организовано в очном формате. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Учебный год в школах России пройдет в традиционном очном формате. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга 27 июля.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дети пойдут в школу с 1 сентября. Главным изменением станет усиление мер эпидемиологической безопасности. Школам придется работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Власти намерены использовать опыт проведения ЕГЭ. Кравцов подчеркнул, что вспышек заражения коронавирусом в ходе экзаменов зафиксировано не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вузы могут перенести учебный год на срок до двух месяцев. Такой сценарий вероятен, если наступит вторая волна коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минпросвещения обучение учебный год школы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге подозреваемый в убийстве и расчленении жены признал вину
После возобновления работы Исаакиевский дворец посетили 43 тысячи человек
В Петербурге судят водителя под наркотиками, сбившего мотоциклиста на ...
Мариинская больница возвращается к обычному режиму работы
«Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга
Деян Ловрен стал игроком «Зенита»
Суд оштрафовал журналиста Френкеля за сопротивление полиции
Вторник принесет в Петербург грозы и ливни