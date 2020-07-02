В России вузам разрешили перенести начало учебного года

Решение должен принять ученый совет университета.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. В Министерстве науки и высшего образования отметили, что российским вузам хотят разрешить перенести начало учебного года на срок до двух месяцев. Такое решение должен принять ученый совет университета в том случае, если наступит вторая волна коронавируса. Этот вариант развития событий назвали не самым удачным, но допустимым.

Второй, наиболее критический и маловероятный сценарий, это начать учебный год в дистанционном режиме. При этом в ведомстве надеются, что 1 сентября и школьники, и студенты отправятся в школы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог рассказал, как будут работать российские школы. Возможно, учителям, которые имеют проблемы со здоровьем, придется просто принимать препараты для повышения иммунитета. Костинов не исключил, что будет проведена вакцинация против ОРВИ.