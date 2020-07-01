Иммунолог рассказал, как будут работать российские школы

Он считает, что есть несколько сценариев развития событий.

Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на работу российских школ после того, как дети вернутся за парты. В беседе с URA.RU он отметил, что людей с хроническими заболеваниями, скорее всего, не допустят к процессу во время распространения инфекции – им придется трудиться удаленно. Возможно также, что учителям, которые имеют проблемы со здоровьем, придется просто принимать препараты для повышения иммунитета. Костинов не исключил, что будет проведена вакцинация против ОРВИ.

Иммунолог также считает, в регионах ожидается еще одна вспышка коронавируса, так что школы снова ждет закрытие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа дата, когда дети вернутся в школу. Все юные россияне отправятся в учебные заведения 1 сентября.