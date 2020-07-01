Иммунолог рассказал, как будут работать российские школы

Иммунолог рассказал, как будут работать российские школы
Есть три варианта развития событий. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Он считает, что есть несколько сценариев развития событий.

Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на работу российских школ после того, как дети вернутся за парты. В беседе с URA.RU он отметил, что людей с хроническими заболеваниями, скорее всего, не допустят к процессу во время распространения инфекции – им придется трудиться удаленно. Возможно также, что учителям, которые имеют проблемы со здоровьем, придется просто принимать препараты для повышения иммунитета. Костинов не исключил, что будет проведена вакцинация против ОРВИ.

Иммунолог также считает, в регионах ожидается еще одна вспышка коронавируса, так что школы снова ждет закрытие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа дата, когда дети вернутся в школу. Все юные россияне отправятся в учебные заведения 1 сентября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач коронавирус школа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями
Иммунолог рассказал, как будут работать российские школы
PayPal прекратит внутренние переводы в России
Трамп злится на Китай из-за пандемии
В Москве коронавирус унес еще 35 жизней
С 1 июля россияне получат выплату на детей от 3 до 16 лет
В Пулково отменены 25 рейсов
Тиньков признался, что переболел коронавирусом