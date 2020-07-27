В результате падения автомобиля в канал в Волгограде погибло восемь человек

Причины дорожно-транспортного происшествия с большим количеством жертв установят специалисты.

Сегодня, 27 июля, в Волгоградской области в оросительном канале был найден автомобиль Renault Logan. В его салоне были обнаружены погибшими водитель и его пассажиры. Сначала удалось обнаружить пять тел, а позднее были найдены еще три после того, как у транспортного средства срезали верхнюю часть. Среди погибших — шесть женщин и двое мужчин. Машиной управлял водитель 1992 года рождения. В ходе расследования будет выявлена исправность автомобиля на момент аварии. Изучат и состояние водителя — не был ли он в состоянии опьянения или не произошло чего-либо с его самочувствием во время движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следственно-оперативная группа изучает обстоятельства случившегося. После проведения экспертиз будет озвучена официальная версия ДТП. Пока что, предварительно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и вылетел в канал.

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