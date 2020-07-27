В Москве молния попала в двух отдыхающих у пруда мужчин

Во время грозы необходимо быть в безопасности. Фото: Pixabay

Во время грозы необходимо быть в безопасности. Фото: Pixabay

Пострадавшие пытались спрятаться от дождя, но в навес ударила молния.

Происшествие произошло сегодня, 27 июля, на берегу Мещерского пруда. Оба мужчины пострадали. К ним сразу же бросились на помощь спасатели, которые вызвали медицинских работников. Одного из пострадавших от стихии госпитализировали в больницу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, сегодня, Главным управлением МЧС России по столице было объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погодной обстановки. Речь идет о грозе, граде и сильных ливнях. Порывы ветра могут достигать до 19 метров в секунду.

Во время непогоды очень важно соблюдать меры безопасности. Во время грозы вовсе необходимо оставаться дома или направляться в безопасное место. Осторожными следует быть и с электрическими устройствами.

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