Вторник принесет в Петербург грозы и ливни

Не успев толком порадовать жителей Северной столицы теплыми и солнечными днями, погода вновь берет курс на похолодание и большое количество осадков.

Завтра, 28 июля, в городе ожидается сильное ухудшение погодных условий. В течение дня прольются дожди, подует сильный ветер — его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Не обойдется и без грозы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели предупреждают, что время непогоды гражданам необходимо проявлять сознательность и меры предосторожности. Во время грозы следует закрыть окна и убрать все вещи с балконов. Осторожнее следует себя вести и с электрическими приборами.

В случае, если стихия застала на улице, то пешеходам стоит обходить потенциально опасные места, где расположены шаткие конструкции и рекламные щиты. Владельцам транспортных средств следует парковаться в безопасных местах, где нет риска падения деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.