Россияне начали чаще интересоваться «золотыми паспортами»

Граждане изучают вопрос получения двойного гражданства.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем пишет Forbes, ссылаясь на главу департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank. Во время пандемии коронавируса россияне начали чаще интересоваться «золотыми паспортами». Отмечается, что на двойное гражданство и на вид на жительство за рубежом начали претендовать на 20% больше граждан, чем обычно.

«Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей»,

—заявили в департаменте.

Чаще всего «золотой паспорт» просят, чтобы жить в Португалии, в государствах Карибского бассейна, на Кипре и Мальте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинский волейболист Пашицкий получит место в «Зените» и российский паспорт.