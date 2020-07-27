В Москве от коронавируса скончались 10 пациентов

Инфекция продолжает забирать жизни у жителей столицы и не только.

Об этом стало известно 27 июля. Обо всем сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались десять человек – они получали положительные тесты, а также у пациентов был диагноз «пневмония». На данный момент количество жертв инфекции в столице достигло 4421 человек.

Напоминаем, что Москва продолжает занимать лидирующие позиции по количеству зараженных коронавирусом в России. В мире за сутки заболели более 254 тысяч человек – всего число превысило 16,11 млн человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро. Россияне смогут защитить себя от инфекции только в 2021 году.