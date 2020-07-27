В СНТ «Разлив» больше часа тушили двухэтажный дом

Огнем было охвачено около 50 квадратных метров.

Об этом стало известно вечером 27 июля. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в Курортном районе в СНТ «Разлив» – там загорелся двухэтажный дом. Спасателей уведомили о происходящем в половину девятого вечера, они немедленно прибыли на место инцидента. В тушении пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники. Огонь успел распространиться на площадь в 50 квадратных метров, его ликвидировали ближе к десяти часам вечера.

Отмечается, что пострадавших не обнаружено. Каковы причины возгорания мансарды – также непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авария с «перевертышем» на Пулковском шоссе: пострадали двое детей. Медики зафиксировали у них черепно-мозговые травмы и отправили в больницу. Оказался госпитализирован и 45-летний водитель Peugeot.