Авария с «перевертышем» на Пулковском шоссе: пострадали двое детей

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем, 27 июля, в Московском районе.

По предварительным данным, водитель Mercedes произвел неудачную попытку перестроиться из крайнего правого ряда в другой. Во время маневра, иномарка задела двигающуюся в том же направлении Peugeot. Машина, на которую пришелся удар, не смогла остаться на колесах и перевернулась, вылетев на газон, приземлившись на крышу. Водитель Mercedes при этом столкнулся со столбом. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

К несчастью, авария привела к травмам у участников. Пострадали двое детей 5 и 6 лет. Медики зафиксировали у них черепно-мозговые травмы и отправили в больницу. Оказался госпитализирован и 45-летний водитель Peugeot. В тяжелом состоянии с места аварии его также госпитализировали.

К месту аварии оперативно прибыли полицейские, медики и спасатели. Из-за случившегося, в зоне ДТП начала собираться пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском в ДТП пострадал мотоциклист.