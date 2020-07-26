На Светлановском в ДТП пострадал мотоциклист

Байкер остался жив, но жалуется на боль в руке.

Все случилось сегодня, 26 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мотосолидарность официальная страница». Авария произошла на перекрестке проспекта Луначарского и Светлановского проспекта. Ее участниками стали мотоциклист и иномарка. Не уточняется, кто виноват в столкновении, говорится лишь, что в результате есть пострадавший.

«Мотоциклист жив. Жалуется на боль в руке», — пишет автор поста.

Судя по снимкам, которыми поделились в сети, легковушка получила повреждения – у нее разбито стекло и есть большая вмятина на левой двери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ретро «Волга» протаранила ограждение на Кондратьевском. Движению автомобиль не мешает. На месте работают инспекторы ДПС. Причины случившегося выясняются.