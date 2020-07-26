Ретро «Волга» протаранила ограждение на Кондратьевском

Ретро &#171;Волга&#187; протаранила ограждение на Кондратьевском
Машина протаранила ограждение. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на углу Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера водитель за рулем ГАЗ-21 «Волга» протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась в воскресенье, 26 июля. Фотографиями ретро автомобиля очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина смяла несколько участков забора и остановилась на газоне. Транспортное средство практически не пострадало.

Движению автомобиль не мешает. На месте работают инспекторы ДПС. Причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кирилловской улице нетрезвый водитель каршеринга попал в ДТП и разбил четыре припаркованных авто.

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