Ретро «Волга» протаранила ограждение на Кондратьевском

В Петербурге на углу Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера водитель за рулем ГАЗ-21 «Волга» протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась в воскресенье, 26 июля. Фотографиями ретро автомобиля очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина смяла несколько участков забора и остановилась на газоне. Транспортное средство практически не пострадало.

Движению автомобиль не мешает. На месте работают инспекторы ДПС. Причины случившегося выясняются.

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