В Петербурге медик лишился 800 тысяч, желая заработать на биткоинах

В Петербурге медик лишился 800 тысяч, желая заработать на биткоинах
Петербуржец хотел заработать на торговле криптовалютой. Фото: Pixabay

В Северной столице врач решил заработать на криптовалюте, но лишился 800 тыс. рублей.

Инцидент произошел в июне этого года. В отдел полиции обратился врач «Госпиталя ветеранов войн» и рассказал, что в Сети познакомился с некой Татальей, которая убедила его перечислить деньги на специальную платформу, чтобы заработать на криптовалюте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина перевел 800 тыс. рублей на биткоин-кошелек. Специальный код ему назвала новая знакомая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта в Петербурге поймали на краже биткоина и евро у американца. Задержанным оказался 23-летний мигрант, находящийся в России без регистрации. У него изъято более 2 млн рублей, 2 тыс. евро и ювелирные изделия.

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