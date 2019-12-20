Мигранта в Петербурге поймали на краже биткоина и евро у американца

У гражданина Южной Америки украли монету "Биткоин" из желтого металла. Фото: pixabay.com

У гражданина Южной Америки украли монету "Биткоин" из желтого металла. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 23-летнего мигранта. Его подозревают в краже евро, ювелирных изделий и биткоина у гражданина Южной Америки.

Кража произошла в массиве Бориса Грива во Всеволожском районе Ленобласти. В полицию 12 декабря обратился 41-летний гражданин одной из стран Южной Америки. Он сообщил о похищении 196 тыс. евро, ювелирных изделий, мобильного телефона, банковских карт и монеты «Биткоин» из желтого металла.

«Сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый был задержан 18 декабря на Невском проспекте. Им оказался 23-летний мигрант, находящийся в России без регистрации. У него изъято более 2 млн рублей, 2 тыс. евро и ювелирные изделия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома директора стоматологии в Стрельне похитили 47 тыс. евро и 50 тыс. долларов.