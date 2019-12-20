Коттедж директора стоматологии в Стрельне обокрали почти на 9 миллионов

Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, обчистившего коттедж 49-летнего директора стоматологической клиники. Сумма ущерба оценивается в 8,7 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, кража произошла в период с 18 по 19 декабря. Неизвестный, отжав замок двери веранды, проник в дом на Боровой улице в Стрельне. После чего вскрыл сейф и забрал его содержимое — 47 тыс. евро и 50 тыс. долларов.

Пропажу обнаружил 59-летний тесть директора стоматологии. Он работает менеджером в клинике зятя. Сам хозяин коттеджа в момент похищения отдыхал с семьей в Таиланде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в краже. Как полагают правоохранители, он проник в дачный дом в поселке Сусанино и похитил имущество на 200 тыс. рублей. Хозяйку дачи злоумышленник оставил без печи-камина, триммера, бензопилы, микроволновой печи и пылесоса.