Жильцы дома на Солдата Корзуна поймали домушника, пытавшегося вскрыть дверь соседей

В Кировском районе Петербурга жильцы одного из домов спасли квартиру от взлома. Бдительные соседи вызвали правоохранителей.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, в доме №4 по улице Солдата Корзуна. В полицию поступил сигнал о том, что посторонний мужчина пытался вскрыть дверь соседней квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие сотрудники установили, что в чужую квартиру пытался пробраться неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно с неустановленным преступником, однако осуществить задуманное им помешали соседи. Одного из мужчин они поймали, второму удалось скрыться.

По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. Кроме того, был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Второго злоумышленника ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга вооруженные мужчины похитили у курьера iPhone 11 PRO.