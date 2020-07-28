Старушку из Петербурга ограбил незнакомец на электросамокате

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который ограбил пенсионерку, проехав мимо нее на самокате.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в понедельник, 27 июля, в полицию обратилась 72-летняя жительница Невского района. Она рассказала, что кто-то ограбил ее около 11.30 у дома №1 по улице Латышских Стрелков. По словам пенсионерки, неизвестный, проезжая мимо нее на электросамокате, вырвал у нее сумку и уехал. Внутри находились 1,5 тысячи рублей, мобильный телефон и ключи от квартиры.

Полицейские приняли ее заявление и открыли уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ о грабеже.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга вооруженные мужчины похитили у курьера iPhone 11 PRO. Сумма ущерба составила 117 589 рублей.