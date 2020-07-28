Петербургское небо избавят от проводов

Внешний облик Северной столицы хотят привести в лучший вид. Чтобы это реализовать необходимо избавиться от огромного количества проводов, которые висят над домами, парковыми зонами и набережными.

Об идее о внесении поправок в «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга» рассказали в Комитете информатизации и связи. Уже подготовлена необходимая документация для рассмотрения. Об этом сообщают РИА-новости.

Таким образом, планируется запретить использовать фасады зданий для прокладки проводов над улицами, площадями, набережными, скверами. Коснется это и прокладки проводов с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для подключения между зданиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к осени благоустроят 12 общественных пространств и 208 дворов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».