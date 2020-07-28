Клещи покусали уже более четырех тысяч жителей Ленобласти

С начала сезона в Ленобласти клещи покусали 4116 человек. Фото: pixabay.com

С начала сезона в Ленобласти клещи покусали 4116 человек. Фото: pixabay.com

В этом сезоне в Ленинградской области от укусов клещей пострадали 4116 местных жителей, среди которых 1158 детей. Речь идет только о тех, кто обратился в медучреждения за помощью.

Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Число укушенных паразитами людей в области на 30% ниже, чем в прошлые годы.

Как отметили в ведомстве, за последние месяцы клещи успели покусать жителей всех областных районов. Самые активные клещи водятся в Тихвинском (800 пострадавших) и Подпорожском (456) районах.

Только за прошедшую неделю в больницы обратились 275 человек, к которым присосались паразиты. По данным Роспотребнадзора, это на 6,6% выше среднемноголетних значений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активность клещей в Ленобласти заметно снизилась.