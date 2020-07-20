Активность клещей в Ленобласти заметно снизилась

В прошлом году клещей было больше. Фото: Pixabay

В прошлом году клещей было больше. Фото: Pixabay

В 2020 году число пострадавших от укуса клещей жителей Ленобласти уменьшилось в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

По данным на 20 июля, в этом году клещи укусили 3841 человека, включая 1114 детей. Речь идет только о тех, кто обратился в медучреждения за помощью. Эти цифры ниже средних показателей за многие годы в полтора раза.

За минувшую неделю, с 13 по 20 июля, с укусами клещей к медикам обратились 214 пострадавших, из которых 52 — дети. В этом году клещи кусали людей на территориях всех 17 районов Ленобласти. Самые активные обитают в Тихвинском (769 пострадавших), Подпорожском (443), Бокситогорском (355), Гатчинском (278) и Всеволожском (270) районах.

На исследования отдали 3115 клещей, снятых с пострадавших. В 31 случае обнаружили возбудитель клещевого энцефалиты, а в 416 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал, чем можно заболеть от укуса клеща.