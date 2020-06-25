Роспотребнадзор рассказал, чем можно заболеть от укуса клеща

По статистике, в Петербурге клещи массово просыпаются в середине апреля. Фото: Pixabay

По статистике, в Петербурге клещи массово просыпаются в середине апреля. Фото: Pixabay

Сейчас, когда на улице стоит жаркая погода, клещи особенно активно нападают на людей. В Роспотребнадзоре рассказали, какие инфекции человек может получить от укуса клеща.

В России чаще всего можно встретить клещей рода Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus. Клещи просыпаются в апреле, однако если весна выдалась теплой, то они могут появиться уже в марте. Сезон активности клещей заканчивается в начале осени.

Среди инфекций, которые могут передаться человеку от укуса паразитов, особо опасны иксодовые клещевые боррелиозы, вирусный клещевой энцефалит, вирусные клещевые лихорадки, ку-лихорадка и туляремия.

Добавим, что при укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали 622 человека.