В Выборгском районе из-за ливня оказался затоплен подземный паркинг ЖК «Ленинград»

Непогода продолжает бушевать в Северной столице.

Подтопления все же начали происходить из-за сильных ливней, обрушившихся на город сегодня, 28 июля. Из-за осадков оказался затоплен подземный паркинг. Вода из него буквально таки льёт потоками. О последствиях стихии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Жители ЖК «Ленинград», расположенного на проспекте Энгельса, отметили, что ливневка совершенно не справляется с погодными условиями.

Улицы оказались затоплены и в других районах. Вынужденно «поплыли» проспект Народного ополчения, бульвар Новаторов, улица Маршала Казакова и Парашютная улица.

До завтрашнего дня, 29 июля, в Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности. Ожидаются сильные ливни, грозы и ветер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в непогоду бороться с последствиями ливней будут 53 бригады Водоканала.