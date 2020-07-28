Черышев прокомментировал слухи о своем переходе в «Зенит»

Недавно начала активно распространяться информация о том, что футболист может вернуться в Россию.

Полузащитник Денис Черышев опроверг все слухи о возможных переговорах по переходу в стан сине-бело-голубых. Игрок не намерен возвращаться в российский чемпионат в ближайшее время. Черышеву нравится играть за «Валенсию» и он намерен продолжать выступать за испанский клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, игрок сборной России заключит контракт с «Валенсией» в 2018 году. В актуальном игровом сезоне 2019/20 спортсмен провел 24 матча в Примере и отличился одним голом.

До этого футболист в разные времена выступал за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отец Дениса Черышева отреагировал на слухи о переговорах по переходу в «Зенит». Пару недель назад Дмитрий Черышев сообщал, что совершенно не находится в курсе данных событий.