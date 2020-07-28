Названы города, которые россияне выбирают для отдыха во время пандемии

Высоким спросом пользуются курорты.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Она заявила, что в связи с пандемией коронавируса, туроператором пришлось переквалифицироваться под внутренний туризм. Россияне проявляют интерес у путешествия по стране – они с удовольствием покупают путевки в Сочи и Крым, а также Калининград и Карелию. Неожиданно для экспертов в список популярных направлений попала Республика Адыгея.

«Представители отрасли говорят, что в этом году большой спрос на Адыгею и таких туров на рынке много»,

— говорит эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина негативно отреагировала на нежелание россиян развивать внутренний туризм.