Названы города, которые россияне выбирают для отдыха во время пандемии

Названы города, которые россияне выбирают для отдыха во время пандемии
Россияне в 2020 году проявили интерес к Адыгее. Фото: Pixabay

Высоким спросом пользуются курорты.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Она заявила, что в связи с пандемией коронавируса, туроператором пришлось переквалифицироваться под внутренний туризм. Россияне проявляют интерес у путешествия по стране – они с удовольствием покупают путевки в Сочи и Крым, а также Калининград и Карелию. Неожиданно для экспертов в список популярных направлений попала Республика Адыгея.

«Представители отрасли говорят, что в этом году большой спрос на Адыгею и таких туров на рынке много»,

— говорит эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина негативно отреагировала на нежелание россиян развивать внутренний туризм.

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