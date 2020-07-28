В Кремле рассказали о самочувствии Путина после новости о заболевании Лукашенко

У президента Беларуси диагностировали коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин в полном порядке и переживать не о чем. Его тесты на коронавирус стабильно приходят отрицательными, а самочувствие нормальное. Путин продолжает работать в привычном режиме. Также представитель администрации главы государства отметил, что никто не знал о заражении Лукашенко.

Напоминаем, что о болезни рассказал сам президент Беларуси – он добавил, что перенес ее «на ногах» и не замечал никаких симптомов. Многие вспомнили, что Лукашенко дважды за последнее время встречался с Путиным и мог его заразить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Эрдоган поговорили по телефону.