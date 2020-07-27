Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Они обсуждали армяно-азербайджанский конфликт, который хотелось бы разрешить все без агрессии.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган созвонились, чтобы обсудить армяно-азербайджанского конфликта. На беседе настояла глава Турции, отмечается в релизе.

Оба политика осознают безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта. При этом Путин отметил, что хотелось бы избежать нарастания напряженности и решить все более-менее мирным путем.

«С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров»,

— отметили в Кремле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему Путин не встретился с Бегловым на параде ВМФ.