Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Путин и Эрдоган поговорили по телефону
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Они обсуждали армяно-азербайджанский конфликт, который хотелось бы разрешить все без агрессии.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган созвонились, чтобы обсудить армяно-азербайджанского конфликта. На беседе настояла глава Турции, отмечается в релизе.

Оба политика осознают безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта. При этом Путин отметил, что хотелось бы избежать нарастания напряженности и решить все более-менее мирным путем.

«С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров»,

— отметили в Кремле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему Путин не встретился с Бегловым на параде ВМФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ввладимир путин конфликт реджеп тайип эрдоган


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве от коронавируса скончались 10 пациентов
Массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро
Кравцов рассказал, что изменится в школах с 1 сентября
В детских лагерях нет ни одной вспышки коронавируса
Тимати основал новую компанию по работе с артистами
Путин и Эрдоган поговорили по телефону
Футболисты назвали Дзюбу лучшим игроком чемпионата
В Великобритании у кошки обнаружили коронавирусную инфекцию