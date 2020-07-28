МИФ РФ планирует расширить список стран для возобновления авиасообщения

МИФ РФ планирует расширить список стран для возобновления авиасообщения
В ведомстве считают, что смогут договориться с другими государствами об открытии границ. Фото: pixabay.com

Пока что россияне смогут отправиться только в три государства – в том числе в Турцию.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем пишет «Комсомольская правда». И.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин рассказал, что ведомство думает над расширением списка стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение в ближайшее время. Пока что будут разрешены с 1 августа полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Последнюю включили в список из-за большой популярности среди российских туристов.

Мирекин также добавил, что ЕС действительно может не открыть границы с Россией и нужно относиться к этому с пониманием.

«Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимно приемлемому решению»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй волны COVID.

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