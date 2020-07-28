Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй волны COVID

Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй волны COVID
Ведомство хочет, чтобы предприятия продолжали работать. Фото: pixabay.com

Увеличение количества зараженных ожидается осенью.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что сейчас готовится «план Б» на случай, если наступит вторая волна пандемии коронавируса. Ведомству не хотелось бы снова массово закрывать предприятия. Нужно придумать такую схему, которая позволила бы людям продолжать работать, но при этом не заболеть.

Евтухов отметил, что из-за жестоких мер, введенных в марте, некоторые рестораны были вынуждены закрыться – общепит пострадал сильнее других отраслей.

«Мы очень рассчитываем на то, что, если не произойдет осенью очередных всплесков пандемии и не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус минпромторг


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИФ РФ планирует расширить список стран для возобновления авиасообщения
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после новости о заболевании Лукашенко
Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй ...
На Комендантском крупная авария: несколько машин затрудняют проезд
Россияне, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, получат 10 тыс. рублей ...
Дуров раскритиковал корпорацию Apple
В российских кинотеатрах устроят премьеры десяти фильмов
Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас стали родителями