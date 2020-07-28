Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй волны COVID

Увеличение количества зараженных ожидается осенью.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что сейчас готовится «план Б» на случай, если наступит вторая волна пандемии коронавируса. Ведомству не хотелось бы снова массово закрывать предприятия. Нужно придумать такую схему, которая позволила бы людям продолжать работать, но при этом не заболеть.

Евтухов отметил, что из-за жестоких мер, введенных в марте, некоторые рестораны были вынуждены закрыться – общепит пострадал сильнее других отраслей.

«Мы очень рассчитываем на то, что, если не произойдет осенью очередных всплесков пандемии и не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса.