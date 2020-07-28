В Москве из-за коронавируса скончались 13 человек

За сутки количество жертв инфекции увеличилось.

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем сообщает оперативный штаб. В Москве за прошедшие сутки скончались 13 человек – у них были положительные результаты теста на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Общее количество летальных исходов в столице достигло 4434. К слову, говорилось о 10 жертвах пандемии.

Напоминаем, что в России подтверждённых случаев заражения коронавирусом более 824 тысяч. Большая часть пациентов уже выздоровели, скончались 13,5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ опровергли данные о второй волне коронавируса. Ученые заявили, что нельзя говорить о происходящем в таком ключе, ведь пандемия является «одной большой волной», так как инфекция вряд ли будет проявляться сезонно.