Григорьев-Аполлонов встречается с девушкой на 30 лет младше его

Артист уже познакомил избранницу со своим окружением.

О том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов влюбился, рассказали его друзья и коллеги. Продюсер коллектива Игорь Матвиенко, комментируя происходящее в разговоре с телеканалом МУЗ-ТВ, отметил, что избранница певца молодая, ей около 20 лет. Он пошутил, что это говорит о хорошей физической форме Григорьева-Аполлонов.

Экс-супруга артиста отметила, что у девушки темные волосы и зовут ее точно не Машей. Участники группы нормально приняли возлюбленную певца, они считают, что куда важнее, что сам Григорьев-Аполлонов был счастлив.

«Ему нравится — это самое главное. Я только за него рад»,

— сказал коллега музыканта Кирилл Андреев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом. Они познакомились на съемках программы «Лед и пламень», где Илья Авербух выступал не только в роли продюсера, но и как один из тренеров, помогающих звездам уверенно чувствовать себя на льду.