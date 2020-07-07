Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом

«Мое сердце давно занято. И я думаю, что это надолго», — рассказывала Лиза, не уточняя, кого она имеет в виду. Фото: Instagram @liza_arzamasova

«Мое сердце давно занято. И я думаю, что это надолго», — рассказывала Лиза, не уточняя, кого она имеет в виду. Фото: Instagram @liza_arzamasova

Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.

Влюбленных долго подозревали в отношениях со звездными коллегами, однако никто не мог предположить, что в течение длительного времени Авербух и Арзамасова влюблены друг в друга. Тайное стало явным, когда актрису и спортсмена заметили на летней веранде одного из столичных заведений. Лиза подтвердила, что их связь с Авербухом носит романтический характер, но подробно распространяться об отношениях не стала, пишет StarHit.

Они познакомились на съемках программы «Лед и пламень», где Илья Авербух выступал не только в роли продюсера, но и как один из тренеров, помогающих звездам уверенно чувствовать себя на льду. Вероятно, ему заодно удалось растопить и сердце актрисы.

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