Экс-участница «Дом-2» нечаянно оголила грудь в бассейне

Экс-участница &#171;Дом-2&#187; нечаянно оголила грудь в бассейне
"Всякое бывает, все мы люди", - подчеркивает звезда. Фото: Instagram @darya_pinzar86

Бывшая участница скандальной передачи «Дом-2» Дарья Пынзарь попала в неловкую ситуацию: во время записи видео она нечаянно оголила грудь.

Инцидент Дарья сама запечатлела на видео и, не заметив случившегося, поделилась записью со своей многомиллионной аудиторией в Instagram. После шквала комментариев от пораженных подписчиков экс-участница «Дом-2» оперативно удалила неудачный ролик со своей страницы.

Тем не менее, интернет-пользователи успели сохранить провокационную запись и стали активно обсуждать случившееся. В основном, инцидент вызвал возмущение: «совсем не видит, что снимает», — отмечают юзеры. Сама Пынзарь спокойно относится к случившемуся: «всякое бывает, все мы люди», — считает она.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонников Пынзарь возмутило злоупотребление фотошопом со стороны звезды Instagram.

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