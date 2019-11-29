Поклонников возмутил фотошоп Дарьи Пынзарь

Бывшая участница «Дома-2» поделилась с подписчиками снимками с новогодней фотосессии, которую Пынзарь организовала для своего магазина одежды.

Красивые фотографии в новогоднем стиле и праздничной атмосфере вызвали не только шквал восторженных комментариев, но и активную критику со стороны даже преданных поклонников. В пятницу, 29 ноября, Дарья опубликовала в своем Instagram фотопортрет.

На снимке звезда «Дома-2» не постеснялась вволю использовать ретушь. Подписчики не смогли не заметить слишком правильное, будто кукольное лицо. «Сплошной фотошоп», «слишком много макияжа» — пишут в комментариях. Некоторые даже отмечают, что телеведущая стала похожа на манекен. Однако саму Пынзарь, вероятно, устраивает обработка фото — на негатив Дарья не реагирует.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Татьяна Доронина оказалась в больнице из-за нервного срыва.