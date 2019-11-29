Актриса Татьяна Доронина попала в больницу на нервной почве

Народную артистку СССР, президент МХАТа имени Максима Горького, Татьяну Доронину госпитализировали из-за стрессового состояния.

На нервной почве у 86-летней актрисы начались проблемы со здоровьем. Причиной серьезного ухудшения самочувствия стало увольнение Дорониной с поста художественного руководителя МХАТа. Из-за переживаний артистка потеряла двадцать килограмм.

На данный момент, по словам коллеги Дорониной по цеху Андрея Чубченко, артистка чувствует себя лучше и восстанавливается. Ранее она заявила актрисе Лидии Матасовой в личной беседе, что после увольнения считает бессмысленными все свои годы творчества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злопыхатели довели Кристину Асмус до слез: после съемок в откровенной сцене фильма «Текст» на неё обрушился шквал негативных комментариев, и актриса отказалась сниматься обнаженной в будущем.