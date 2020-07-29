Израильтяне научились добывать топливо из арбузов

Израильские специалисты смогли получить биоэтанол из арбузов. Революционная технология поможет значительно снизить уровень зависимости от ископаемого топлива, что по-прежнему является актуальной проблемой для человечества.
Ученые выяснили, что для производства биотоплива лучше всего подходят малалийские арбузы, которые ранее выращивали исключительно ради семян. Таким образом, мякоть и кожуру этих арбузов, которые составляют до 97% их массы, обычно попросту выбрасывают. Это, в свою очередь, наносит вред окружающей среде и способствует выделению парниковых веществ. Исследователи Хайфского университета нашли решение этой проблемы.
Оказалось, что арбузы именно этого сорта подходят для изготовления биотоплива, а также лекарственных препаратов. Изобретение израильтян может существенно снизить зависимость человечества от ископаемого топлива.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский ученый предсказал наступление нового ледникового периода через сто тысяч лет.