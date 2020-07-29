Японский ученый считает, что до нового ледникового периода осталось всего 100 тысяч лет

Теперь ученым предстоит выяснить, какое влияние цикл длинной 10 млн лет оказал на эволюцию динозавров, а также других млекопитающих и растений. Фото: pixabay.com

Теперь ученым предстоит выяснить, какое влияние цикл длинной 10 млн лет оказал на эволюцию динозавров, а также других млекопитающих и растений. Фото: pixabay.com

Профессор Токийского университета Масаюки Икэда спрогнозировал, что до следующего ледникового периода (глобального оледенения) осталось около 100 тысяч лет.

Специалист при сотрудничестве коллег изучил влияние муссонов на климатические условия и развитие динозавров, живших 10 миллионов лет назад. По мнению Масаюки Икэда, точный период глобального оледенения зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа, пишут РИА Новости.

Кроме того, ученый считает, что в ближайшее время тенденция к прохладной и влажной погоде будет сохраняться, а значит, для организмов, существующих в таких условиях, наступает благоприятная пора. Исследование также помогло узнать, что уменьшившаяся концентрация углекислого газа, сильные муссоны и снижение температуры привели к увеличению размеров динозавров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские специалисты нашли способ борьбы с облысением.