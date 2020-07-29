Японский ученый считает, что до нового ледникового периода осталось всего 100 тысяч лет

Японский ученый считает, что до нового ледникового периода осталось всего 100 тысяч лет
Теперь ученым предстоит выяснить, какое влияние цикл длинной 10 млн лет оказал на эволюцию динозавров, а также других млекопитающих и растений. Фото: pixabay.com

Профессор Токийского университета Масаюки Икэда спрогнозировал, что до следующего ледникового периода (глобального оледенения) осталось около 100 тысяч лет.

Специалист при сотрудничестве коллег изучил влияние муссонов на климатические условия и развитие динозавров, живших 10 миллионов лет назад. По мнению Масаюки Икэда, точный период глобального оледенения зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа, пишут РИА Новости.

Кроме того, ученый считает, что в ближайшее время тенденция к прохладной и влажной погоде будет сохраняться, а значит, для организмов, существующих в таких условиях, наступает благоприятная пора. Исследование также помогло узнать, что уменьшившаяся концентрация углекислого газа, сильные муссоны и снижение температуры привели к увеличению размеров динозавров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские специалисты нашли способ борьбы с облысением.

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