Врач предупредил россиян об опасных последствиях герпеса

Если герпес появляется 1-2 раза в год, волноваться не о чем, однако забывать о правилах предосторожности не стоит. Фото: pixabay.com

Если герпес появляется 1-2 раза в год, волноваться не о чем, однако забывать о правилах предосторожности не стоит. Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, чем может быть опасен вирус герпеса, который присутствует у 90-95% людей во всем мире.

Медик объяснил, что большинство переносчиков вируса даже не подозревают о наличии этой болезни, так как герпес никоим образом не проявляется. Если же заболевание выражается в высыпаниях на коже, это свидетельствует о проблемах с иммунитетом. При этом Акинфиев отметил, что появление герпеса 1-2 раза в год — нормально, а вот если это происходит чаще, следует обратиться к врачу.

Инфекционист также подчеркнул, что запущенный герпес может привести к воспалению нервов, в частности, тройничного лицевого нерва. Как следствие, человек испытывает сильную головную или зубную боль. При самом неблагоприятном раскладе, герпес может привести к потере зрения и слуха. Чтобы избежать таких осложнений, необходимо пользоваться гигиенической помадой и поддерживать иммунную систему витаминами, а также строго соблюдать режим дня.

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