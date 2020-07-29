«Мне было 13 лет»: девушки обвинили Скипского в домогательствах

&#171;Мне было 13 лет&#187;: девушки обвинили Скипского в домогательствах
Михаил Скипский. Фото: instagram.com/skipa_pro

Сразу несколько девушек заявили о домогательствах со стороны знатока игры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. Все они были несовершеннолетними, когда он проявил к ним внимание.

Бывшая ученица Скипского Евгения Анисимова рассказала об инциденте, который произошел в поезде в 2009 году. По её словам, мужчина засунул руки ей под нижнее белье. Заметив её ступор, он ушел. На тот момент девочке было 13 лет, пишет lentv24.ru.

Вторая девушка пожелала остаться анонимной. Она рассказала историю своей одноклассницы, которая также была воспитанницей Скипского.

«У нее был сложный период, а он значит говорил, что она особенная и восхитительная. Это груминг чистый», — отметила девушка.

По её словам, Скипский склонил подростка к сексу, а потом бросил её. Однокласснице было 16 лет.

Первую историю о домогательствах со стороны Михаила Скипского рассказала журналистка издания The Bell Екатерина Аренина, которой на момент инцидента было 15.

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