В Аризоне поезд обрушил мост и загорелся

Инцидент с поездом произошел на железнодорожном мосту через озеро Темпе в американской Аризоне.

Как сообщает издание ABC15 Arizona, на железнодорожном мосту произошла авария — грузовой поезд сошел с рельс. После крушения товарняк загорелся и частично обрушил конструкции моста.

Все случилось примерно в 6.00 (16.00 мск) над южной стороной озера. Огонь распространился на восемь-десять вагонов, а три цистерны с циклогексаноном и резиновыми материалами упали в парковой зоне внизу.

На место происшествия оперативно направились пожарная служба и правоохранительные органы.

Стало известно, что один человек надышался дымом, но вскоре пришел в себя. О других пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельс. Речь идет о грузовых составах №3812 и №1255.